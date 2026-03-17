Denuncian el estado de abandono de un perro en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la unidad de Protección del Entorno Urbano (Proteu) de Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han tramitado una denuncia por el estado de abandono de un perro en una infravivienda ubicada en la zona de la playa del Muerto, en la costa de Añaza. Los policías constataron un aviso recibido sobre la situación de este animal, un American Bully, catalogado como perro potencialmente peligroso, que mostraba síntomas de extrema delgadez, falta de higiene, ausencia de agua para beber y estaba atado con una cadena por fuera de esta vivienda.

Los agentes desplazados al lugar, debido a dicha catalogación, fueron apoyados por personal especializado del Albergue Comarcal Valle Colino. El difícil acceso a esta vivienda a través del sendero de un barranco les llevó hasta el lugar indicado, encontrando allí a una mujer que señalaba ser la dueña del animal, aunque como titular del mismo figura una criadora de perros. En la inspección también se detectó otro perro y un gato en el interior de la casa.

Tras informarle de todos los trámites realizados, de sus obligaciones y de la tramitación de la denuncia, según lo establecido en la ordenanza municipal de Protección y Tenencia de Animales del municipio capitalino los agentes retiraron al perro que fue trasladado al albergue comarcal.

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Los policías añadieron un requerimiento al servicio de Atención Social para la valoración familiar de la situación de un menor de edad, de unos diez meses, que vive en dicha infravivienda.