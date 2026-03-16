Hallan un cadáver en la costa de Las Palmas de Gran Canaria

Un cuerpo sin vida ha aparecido en la mañana de este lunes en los tetrápodos, junto a la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El cadáver ha sido localizado a la altura del Teatro Pérez Galdós, ha informado la Policía Nacional.

Agentes del cuerpo se han desplazado a la zona para investigar lo ocurrido. El hallazgo se ha producido en torno a las 9.50 horas de hoy.

Hasta el lugar se han desplazado también unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que han señalado que el carril derecho de la autopista GC-1, a la altura de la calle Munguía y en sentido norte, se encuentra cerrado debido al suceso para que los servicios de emergencias pueda intervenir.

Un cadáver el pasado año en la misma zona

El 30 de octubre del pasado año, el cadáver de un hombre, en avanzado estado de descomposición, apareció en los tetrápodos de la Avenida Marítima, a la altura de Triana, en la confluencia de la calle Munguía con la Avenida de Canarias

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación después de que un guardia civil fuera de servicio que estaba paseando por la zona se percatara de la existencia de una persona fallecida tras percibir el mal olor procedente de las rocas. El agente descubrió restos de sangre y, unos metros más adelante, un pasaporte abandonado junto a un teléfono móvil.