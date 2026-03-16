Detenido por abrir la puerta de un avión que salió de Tenerife rumbo a Varsovia y huir en el aeropuerto

Un español de 27 años fue detenido este lunes tras protagonizar un incidente en el aeropuerto internacional Chopin de Varsovia en el que abrió la puerta del avión de pasajeros donde viajaba durante la maniobra de rodaje y escapar a pie por la pista.

Según explicó un comunicado la Guardia Fronteriza "los agentes, que habían sido alertados y esperaban en la plataforma, observaron que la puerta del avión se abría repentinamente y que la rampa de evacuación se desplegaba".

El vuelo salió de Tenerife

El hombre, que mostró un comportamiento agresivo durante un vuelo procedente de Tenerife, activó la rampa de evacuación al abrir la puerta de emergencia y echó a correr por la pista.

La mayor de la Guardia Fronteriza Dagmara Bielec, portavoz de la comandancia del aeropuerto, declaró a la agencia polaca PAP que "en cuanto alcanzó el suelo, el pasajero comenzó a huir y en seguida fue detenido".

La portavoz de la guardia Fronteriza explicó que el capitán y la tripulación de la aeronave pidieron ayuda cuando, poco antes del aterrizaje, el pasajero se negó a seguir las instrucciones, rechazó sentarse y golpeó a un trabajador del avión en repetidas ocasiones.

Poco después, según el mismo testimonio, el sujeto apartó violentamente a los tripulantes y forzó la salida.

Muy nervioso

Las pruebas médicas confirmaron que el detenido estaba sobrio, aunque fue necesario administrarle sedantes debido a su estado de nerviosismo.

Actualmente se encuentra bajo custodia en un centro de internamiento para extranjeros, donde permanecerá un máximo de tres meses hasta que se complete su entrega a las autoridades españolas y se enfrente a un juicio por poner en peligro la seguridad aérea.

Este altercado se suma a otro reciente incidente protagonizado por españoles en la capital polaca, pues la semana pasada cuatro jóvenes de nacionalidad española fueron puestos en prisión preventiva tras vandalizar el metro de Varsovia.

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Los implicados activaron el freno de emergencia para realizar grafitis en los vagones, causaron daños materiales estimados en 20.000 euros, y se enfrentan a penas de hasta ocho años de cárcel.