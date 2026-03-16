La careta que delató al ladrón en La Laguna

Diversas denuncias de ciudadanos de la zona de Tejina, en el municipio de La Laguna, habían puesto en alerta a las fuerzas de seguridad. Los robos se habían incrementado en domicilios y fincas en dicho enclave del noreste de Tenerife. Y los vecinos empezaban a estar preocupados por la situación. Varias víctimas divulgaron los delitos en redes sociales para que la población adoptara medidas de seguridad. Y, además, en algún caso, se divulgaron capturas de vídeos de cámaras de seguridad con las personas que habían entrado a propiedades.

Uno de los afectados relató que llevó a sus hijos al colegio y en ese trayecto, que duró unos 45 minutos, le entraron en su propiedad y le robaron. «Da igual la hora, te sientes desprotegido», comentó el vecino perjudicado. Según los datos que trascendieron, en uno de esos asaltos, el autor consiguió apropiarse de 600 euros en efectivo, un teléfono móvil de una marca prestigiosa, una tablet y cinco relojes.

Otra de las infracciones penales se produjo en una explotación agraria, donde dos personas se apropiaron de tres animales valorados en 9.000 euros. La sustracción ocurrió a las 3:30 horas del pasado 4 de marzo. Supuestamente, para acceder a dicha finca, los implicados tuvieron que saltar un muro de un metro y medio de alto.

En la misma zona se registraron otros dos asaltos, ocurridos casi a la misma hora, las 2:20 horas de la madrugada, de los días 10 y 11 de marzo. Para ello, los implicados rompieron el plástico de un invernadero de una propiedad anexa y, desde una azotea, saltaron hasta la finca donde llevaron a cabo los nuevos delitos.

La grabación realizada por cámaras de seguridad permitió al dueño de una de las fincas identificar, sin ningún género de dudas, a un delincuentes. Se trataba de otro vecino de la zona de Tejina, Cristo H.

En esta ocasión, al presentar denuncias por los delitos contra el patrimonio y entregar imágenes de los hechos delictivos grabadas con sistemas de videovigilancia, la colaboración ciudadana ha resultado crucial para esclarecer, al menos, algunos de ellos.

Según las fuentes consultadas, dicho hombre, de 45 años de edad, tiene un amplio historial delictivo y es un consumidor habitual de sustancias estupefacientes. Desde luego, el varón es muy conocido por los agentes veteranos de la Policía Nacional y la Policía Local de La Laguna.

En la actualidad reside en una vivienda situada dentro de una finca, muy próxima a algunos de los domicilios en los que llevó a cabo las sustracciones.

Policías locales empezaron a hacer diversas gestiones y revisaron las redes sociales. Para su sorpresa, hallaron un vídeo que el propio Cristo se grabó y divulgó de forma pública.

En esas imágenes, el delincuente reincidente aparecía en primer lugar con una careta, que después se quitó con total tranquilidad. En las imágenes se muestra muy alterado y agresivo. Dice: «Yo, ahora mismo, estoy de locos, no me para ni Cristo»; o bien, «¿Qué pasa, tío? La vida te la quito, cabrón».

De forma curiosa, esa misma máscara fue utilizada en un delito contra el patrimonio cometido pocos días después. Y, mientras era grabado por una cámara de seguridad de la propiedad, se volvió a quitar la careta.

Los policías locales lo tuvieron muy claro. Sólo tenían que ir a su vivienda y proceder a su arresto.

Las fuentes consultadas recuerdan que Cristo ha estado varias veces en prisión, tanto con carácter preventivo como por condenas firmes.

Además, era el primo de otro ciudadano de la zona de Valle de Guerra, David R., alias El Nani, que falleció hace varios meses tras precipitarse al interior de un pozo de extracción de aguas. La investigación de la Policía Nacional determinó que la muerte fue accidental.

El pasado 6 de marzo, policías locales de La Laguna comprobaron que a Cristo H. le constaba una orden de detención y presentación dictada por un juzgado. Los agentes municipales fueron a buscarlo a su domicilio y procedieron a arrestarlo, así como a ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Tras cumplimentar un trámite, el conocido delincuente volvió a quedar en libertad y, al día siguiente, entró a robar en otra de las propiedades del lugar.

Los hechos se precipitaron durante la mañana del pasado jueves. Mandos de la Policía Local lagunera y de la Policía Nacional habían decidido reforzar la presencia en la zona de Tejina para intentar atrapar a los autores de los referidos robos.

Y una de las acciones consistió en ir a la vivienda donde reside Cristo, ante las evidencias de que había participado en robos en las horas previas. Y es que, en la misma mañana, había protagonizado un nuevo delito en un domicilio.

Al darse cuenta de que varios agentes municipales se aproximaban a su casa, el hombre emprendió la fuga a pie y se inició una persecución por varias calles y terrenos próximos al Camino Cuarzo.

Cuando fue interceptado, se mostró muy violento y arremetió contra los policías locales, que tuvieron que adoptar la fuerza mínima imprescindible para reducirlo, ponerle los grilletes y llevarlo hasta el vehículo radiopatrulla en el que fue trasladado a un centro sanitario para valorar su situación.

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La indignación de los vecinos era evidente después de que fuera apresado. Uno de los ciudadanos aseguró que, en las últimas semanas, el delincuente «se ha vuelto loco» y, además, necesita obtener dinero rápido para poder consumir droga.