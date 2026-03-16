Amigos de Francisco Rosales, 'El jefe', buscan respuestas sobre su muerte en Tenerife

Amigos de la víctima de un homicidio en Tenerife todavía buscan respuestas sobre la agresión mortal.

Dichas personas son conscientes de que esas respuestas sólo las recibirán cuando se celebre el juicio en el que será juzgado el hombre detenido en su momento como presunto autor de los hechos.

La persona fallecida, Francisco Rosales, era vecino de La Orotava y tenía un local de hostelería en el municipio del Puerto de la Cruz. Sus amigos y conocidos lo conocían como 'El jefe'.

La agresión

Durante la madrugada del 16 de marzo del 2025 se celebraba una de las jornadas de Carnavales portuenses. Rosales salió con un amigo a tomar una copa en la zona de El Botánico de dicha localidad.

Después de abandonar el local, ambos se hallaban en la calle Aceviño y se cruzaron con un grupo de personas. Por circunstancias que no han trascendido, uno de los hombres, de 35 años de edad, de origen canario, le propinó un fuerte puñetazo. Francisco cayó al suelo y quedó inconsciente.

Nunca más volvió a recuperarse y falleció dos días después en las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Investigación

Agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación sobre el caso, ya que en los primeros momentos casi no había datos para conocer la identidad del autor de la agresión.

El trabajo del Grupo de Homicidios y la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz logró sus frutos. Un mes y tres semanas después de los hechos, el 5 de mayo, los agentes detuvieron al presunto autor del golpe.

El implicado en el homicidio por imprudencia, al igual que toda su familia, reside en el norte de Tenerife, aunque nació en Andorra de forma circunstancial.

Homenaje

Amigos de Rosales le rindieron un pequeño homenaje este pasado fin de semana. Una de las participantes explica que "quienes asistieron siguen sintiendo la misma rabia y desconsuelo por una muerte que no tenía que haber ocurrido y de la que aún no se ha podido conocer qué pasó realmente".

Placa en recuerdo de la víctima / El Día

Entre otras cosas, le colocaron un ramo de flores en la calle Aceviño. Quieren que la ciudadanía recuerde lo que pasó y tenga presente a 'El jefe', así como la forma en la que murió, "para que no se vuelva a repetir jamás, se lo debemos a las nuevas generaciones y a toda la sociedad".

Y, junto a un local, le pusieron una rosa sobre una placa colocada en diciembre del año pasado, en la que se puede leer: "El Rincón de Fran. En homenaje a Fran Rosales 'el jefe'. Los que te conocimos jamás te olvidaremos, porque sigues aquí".

Las mismas personas expresan su total apoyo y respeto a la madre de la víctima, "por su fuerza y valentía".