Recuperan el cuerpo de un escalador que cayó en un barranco en Candelaria

Un helicóptero de rescate Grupo del de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y de la Guardia Civil han recuperado el cuerpo de un escalador de 41 años que cayó de altura de un barranco en Candelaria, en Tenerife, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 19:30 horas del sábado, una llamada alertó al 112 de que una persona que se encontraba escalando en la zona de Cuevas de Igonse, en Araya, y había llegado a un punto desde el que no podía avanzar.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y a la llegada de los bomberos al lugar del incidente, el afectado se había precipitado de altura a una zona a la que ni bomberos, ni efectivos de la Guardia Civil podían acceder por tierra por lo que Guardia Civil solicitó al centro coordinador la activación del helicóptero del GES para su intervención a primera hora del domingo, dada la proximidad del ocaso.

Al lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local y los drones de Bomberos de Tenerife localizaron el cuerpo del afectado que mostraba lesiones incompatibles con la vida.

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Esta mañana, rescatadores del helicóptero del GES junto a un equipo de la Guardia Civil se desplazaron a la zona del accidente y, cuando las condiciones meteorológicas permitieron intervenir al helicóptero, procedieron a recuperar el cuerpo del afectado.