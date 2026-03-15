Dos mujeres heridas tras la colisión su vehículo contra la mediana en la TF-1, a la altura de Arico
Las afectadas sufrieron lesiones de diversa consideración
Dos mujeres, de 31 años de edad, han resultado heridas este domingo tras la colisión del vehículo en el que viajaban contra la mediana de la Autopista Tenerife Sur, a la altura de El Porís, en sentido sur, en el municipio de Arico, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 05:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos ocupantes del vehículo, que presentaban lesiones de diversa consideración, ocupándose de su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Guardia Civil reguló realizó el atestado correspondiente.
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