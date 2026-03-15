Dos ladrones atracan con cuchillos un local comercial en Vistabella

Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado buscan a dos hombres jóvenes que, durante la tarde del pasado 6 de marzo, protagonizaron un atraco con armas blancas en un establecimiento comercial del municipio de La Laguna. Están identificados y los agentes tratan de localizarlos ahora para proceder a su arresto como presuntos autores de un robo con violencia.

Ambos ladrones, de origen canario, consiguieron apoderarse por la fuerza de la caja registradora en la que se hallaba la recaudación que se había hecho durante toda la jornada en el mencionado negocio.

En la tienda, a esa hora, solo había una empleada que se quedó prácticamente paralizada, inmovilizada por el miedo cuando los dos asaltantes le exigían que abriera la caja para llevarse el dinero, pero fue incapaz de abrirles el dispositivo.

El robo con violencia e intimidación se produjo en horario nocturno en un local 24 horas en el barrio lagunero de Vistabella.

La alerta se produjo sobre las 21:30 horas de hace dos viernes. A esa hora, dos hombres encapuchados con unas sudaderas y que intentaban tapar sus rostros con unas bragas, irrumpieron en el interior del establecimiento armados y cuando no había ningún cliente en el interior. Seguramente habían estado vigilando el local para entrar cuando estuviera sola la dependienta.

Uno de los implicados portaba un cuchillo de grandes dimensiones, de unos 30 centímetros de largo aproximadamente, mientras que el otro llevaba un cuchillo carnicero.

A la empleada le dieron un único mensaje, que repitieron en numerosas ocasiones: «¡Abre la caja!». Esa frase la pronunciaba uno, mientras golpeaba el mostrador con el mango de su arma blanca.

La trabajadora se quedó bloqueada, por los nervios y la tensión del momento. Y, como les explicó a los ladrones, no podía responder a sus requerimientos.

En varias ocasiones, los implicados en el atraco trataron de pulsar alguna tecla para abrir la caja registradora, pero no consiguieron su objetivo.

En un momento dado, uno de los delincuentes decidió coger el depósito en el que está guardado el dinero y arrancarlo del lugar donde se hallaba, por lo que también tiró al suelo otros elementos que estaban conectados al primero.

En el momento de llevarse el botín, uno de los autores del delito contra el patrimonio se dejó atrás el cuchillo carnicero y lo sacó del local a patadas.

Hasta el lugar del suceso acudieron varias patrullas de la Policía Local de La Laguna. Sin embargo, por ahora se desconoce en qué dirección huyeron después de abandonar el comercio.

Debido a las características del hecho delictivo, agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación y analizan un vídeo captado por la cámara de seguridad del 24 horas.

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Además, integrantes de la Brigada de Policía Científica se desplazaron a la tienda para intentar recoger huellas dactilares de los ladrones y, de esa manera, intentar identificarlos, localizarlos y arrestarlos. Hasta ahora no ha trascendido que los atracadores hayan sido atrapados.