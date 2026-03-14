Un vehículo se incendia cerca de la estación de guaguas de La Laguna

Un coche se incendió este sábado en la vía paralela a TF-5, a su entrada a la rotonda de Padre Anchieta, en las cercanías estación de guaguas de La Laguna, lo que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que lograron sofocar las llamas, así como la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo.

El suceso generó expectación entre las personas que se encontraban en la terminal en ese momento.

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Por el momento no se han comunicado heridos, aunque el vehículo resultó afectado por el fuego.