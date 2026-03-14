Un vehículo se incendia cerca de la estación de guaguas de La Laguna
El fuego obligó a intervenir a los bomberos y generó expectación entre los usuarios
Un coche se incendió este sábado en la vía paralela a TF-5, a su entrada a la rotonda de Padre Anchieta, en las cercanías estación de guaguas de La Laguna, lo que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que lograron sofocar las llamas, así como la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo.
El suceso generó expectación entre las personas que se encontraban en la terminal en ese momento.
Por el momento no se han comunicado heridos, aunque el vehículo resultó afectado por el fuego.
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