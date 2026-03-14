Muere un motorista en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife, a su paso por La Guancha, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 06:00 hora,s una llamada informó al 112 del hallazgo de un motorista accidentado en la vía en estado inconsciente.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida por lo que confirmó su fallecimiento.