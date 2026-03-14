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Muere un motorista en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife

El suceso tuvo lugar en la TF-5, a su paso por La Guancha

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife, a su paso por La Guancha, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 06:00 hora,s una llamada informó al 112 del hallazgo de un motorista accidentado en la vía en estado inconsciente.

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El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida por lo que confirmó su fallecimiento.

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