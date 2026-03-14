Muere un motorista en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife
El suceso tuvo lugar en la TF-5, a su paso por La Guancha
Santa Cruz de Tenerife
Un motorista ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife, a su paso por La Guancha, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.
Sobre las 06:00 hora,s una llamada informó al 112 del hallazgo de un motorista accidentado en la vía en estado inconsciente.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida por lo que confirmó su fallecimiento.
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