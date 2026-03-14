Un hombre queda en libertad provisional tras ser detenido en Tenerife por agresión sexual y secuestro
La jueza y la fiscal apreciaron contradicciones en los testimonios de las denunciantes
El hombre que fue detenido el pasado domingo en Tenerife por agresión sexual, amenazas y secuestro (detención ilegal) a dos mujeres ha quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.
La titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer de La Orotava acordó esta decisión sin adoptar unas medidas cautelares sobre el varón, pues no existía riesgo y se debía aplicar proporcionalidad en la medida. Y es que, en función de los indicios existentes, la representante de la Fiscalía había pedido con anterioridad su puesta en libertad.
Los hechos ocurrieron el domingo de la pasada semana en una vivienda de Icod El Alto, en el municipio de Los Realejos.
Versiones contradictorias
En las primeras declaraciones existieron contradicciones evidentes entre los testimonios aportados por las dos supuestas víctimas. Y, además, un supuesto testigo de las amenazas ofreció una versión diferente a la de las dos denunciantes.
En cualquier caso, la autoridad judicial ha encargado la realización de nuevas diligencias sobre este asunto.
Según las fuentes consultadas, el detenido es el propietario de una vivienda en la calle Real, en Icod El Alto. Y, supuestamente, a través de una inmobiliaria, alquiló parte del inmueble a una de las mujeres.
Presuntamente, la inquilina subarrendó una de las habitaciones a la segunda denunciante.
Fuerzas de seguridad
Durante la mañana del pasado domingo, las mujeres avisaron a las fuerzas de seguridad. Hasta el enclave de las medianías de Los Realejos acudieron diversas patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local.
El varón salió a la calle y habló con los agentes. En cualquier caso, ante los primeros testimonios de las mujeres, los funcionarios procedieron al arresto del sospechoso como presunto autor de los referidos delitos y fue llevado a los calabozos.
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