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En estado crítico un conductor de 45 años tras salirse de la vía en la TF-24, en La Laguna

El accidentado ingresó en el Hospital Universitario de Canarias

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre, de 45 años, ha resultado herido de gravedad en la noche de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-24, a la altura del karting, en La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:39 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de vía de un vehículo en la carretera, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al conductor, que presentaba lesiones de carácter grave y, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

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La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.

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