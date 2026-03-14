Dos bomberos de Tenerife resultan heridos al intervenir en un incendio

Dos bomberos de Tenerife han resultado heridos en un incendio en la tarde de este sábado. Los dos profesionales del Consorcio insular han sufrido lesiones durante las tareas de extinción de las llamas de un local comercial en el casco urbano de Adeje.

El suceso ocurrió en la calle Universidad de La Laguna, en las proximidades del Auditorio.

Hasta el lugar acudieron bomberos voluntarios de Adeje, los bomberos del Consorcio de Tenerife, agentes de la Policía Local, guardias civiles y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Lesiones

Uno de los bomberos sufrió lesiones en una mano al precipitarse presuntamente por el hueco de un montacargas. Y el segundo cayó en el mismo lugar, pero sin llegar a precipitarse por el agujero, y sufrió una lesión muscular en un hombro.

Ambas víctimas fueron trasladadas en una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico al área de Urgencias del Hospital Universitario Hospiten Sur.

Policías locales de Adeje cortaron la mencionada calle para facilitar la actuación de varias dotaciones del Consorcio de Tenerife y de los Voluntarios de Adeje.

Precinto de las dependencias

El incendio ocurrió en una imprenta por circunstancias que se desconocen.

Supuestamente, en la tarde de este sábado las personas que se hallaban en dicha empresa no presentaron la documentación relacionada con la actividad solicitada por las autoridades.

Y, con carácter preventivo, profesionales de la Policía Local de Adeje proceden al precinto de las citadas dependencias.