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Una mujer cae accidentalmente a un barranco de Tenerife

La afectada sufrió diversos traumatismos de carácter moderado

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha resultado herida este viernes, 13 de marzo, tras caer accidentalmente a un barranco ubicado en las inmediaciones de la calle El Esparragal, en La Laguna.

Según informa el 112 Canarias, el aviso fue dado a las 10:51 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del Centro de Salud de Tejina valoraron y asistieron a la afectada en el lugar en el que había caído.

Los bomberos, por su parte, procedieron a su rescate y la evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia en la que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La mujer sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado.

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La Policía Local escoltó a la ambulancia durante el traslado de la afectada al hospital.

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