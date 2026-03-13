Localizada en Cuba una joven de Tenerife tras tres días ‘desaparecida’

Un inspector de la Policía Nacional jubilado consiguió localizar, en apenas cuatro horas, a una joven de Tenerife cuyos padres llevaban tres días sin saber de ella y estaban a punto de presentar una denuncia por desaparición.

La mujer estaba en Cuba y, de forma inusual e inexplicable, no había comunicado a sus progenitores que iba a llevar a cabo el mencionado viaje en compañía de su pareja sentimental y familiares de éste.

El mando retirado desarrolló diferentes gestiones telefónicas con algunos contactos para lograr su objetivo.

El pasado martes

Los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado martes. Un matrimonio, que reside en una vivienda unifamiliar en el término municipal de Adeje, se puso en contacto con el exinspector a las 19:00 horas.

El motivo es que su hija, de unos 20 años de edad, llevaba varias jornadas sin comunicarse con ellos y esa circunstancia les resultaba muy extraña, debido a que la chica suele hablar o enviar mensajes a sus progenitores todos los días. Tal conexión se había interrumpido el sábado pasado sin explicación aparente.

La rápida y eficaz actuación de la Policía Local de Guía de Isora también ayudó en los trámites

La joven reside con su novio en una vivienda del municipio de Guía de Isora desde hace algún tiempo.

Policía Local de Guía de Isora

Una de las primeras acciones desarrolladas por el exfuncionario de la Policía Nacional consistió en contactar con el jefe de la Policía Local de Guía de Isora para comunicar la situación.

En una rápida y eficaz respuesta a esa solicitud, los agentes municipales se dirigieron hasta la casa de la pareja, pero, a pesar de su insistencia, nadie les abrió la puerta.

A continuación, los policías locales preguntaron a vecinos del lugar, quienes les dijeron que hacía varios días que no veían a los citados jóvenes por la zona.

Una foto

Una de las pistas la aportó la madre de la joven, al ofrecer al exfuncionario policial una fotografía en la que aparecía la madre del chico con el que su hija tiene la relación.

Al observar la citada imagen, el exmando policial la reconoce como una mujer que había trabajado durante algunos años en un restaurante de la zona costera de Adeje.

Y, a partir de entonces, realiza diversas llamadas a personas que pudieran tener el teléfono de dicha señora.

Un teléfono

En la cuarta llamada, el exinspector logra hablar con un ciudadano que le aporta el teléfono de la suegra de la joven que era buscada por sus padres.

Los progenitores desesperados se pusieron en contacto con el número que se les había facilitado de forma reiterada.

Al final, a las 23:00 horas, el novio de su hija los llamó. Y, de esa manera, pudieron saber que su hija se encontraba en la mencionada isla caribeña en unos días de vacaciones.

Agradecimiento

El ciudadano exigió hablar con su familiar, que les confirmó dónde se hallaba y que estaba en buenas condiciones. Los padres de la joven agradecieron, de manera considerable, las rápidas gestiones efectuadas por el inspector jubilado para que pudieran ponerse en contacto con su hija.