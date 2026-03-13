Un fallo en el parapente y la maniobra de aterrizaje, principales hipótesis del accidente en Tenerife que mató a una joven

Un fallo en el parapente durante la maniobra de aterrizaje provocó que los dos ocupantes cayeran sobre unas piedras. Es la principal hipótesis que se baraja sobre las causas del accidente que provocó la muerte de una joven de 28 años y dejó herido de gravedad al piloto.

Los hechos ocurrieron este viernes 6 de marzo de 2026 en la playa de La Enramada del municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Un parapente biplaza, cuyo piloto se dedicaba a ofrecer vuelos desde la plataforma de lanzamiento de Taucho, en los altos de Adeje, hacia la costa de este municipio se precipitó sobre unas piedras en plena maniobra de aterrizaje.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió y si el responsable del vuelo tenía acreditación y seguro de responsabilidad civil y atención médica, tanto para él como para la joven que contrató el vuelo.

La información oficial del Gobierno de Canarias apunta a que el viernes 6 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 recibió una alerta que informaban de la caída de un parapente biplaza en una zona de rocas junto a la playa de La Enramada, lugar donde suelen aterrizar estos dispositivos que se lanzan desde Taucho.

Socorrista del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que uno de los afectados, la joven que había concertado el vuelo, se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de las graves heridas y comenzaron a practicar maniobras de reanimación, logrando recuperar su pulso.

Asimismo, el hombre que llevaba los mandos del parapente se encontraba herido con diferentes traumatismos de carácter moderado. Fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Sur. Personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a ambos afectados. La mujer, una vez estabilizada, fue trasladada en estado muy grave al hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Tres días después, el domingo 8 de marzo, se confirmaba el fallecimiento de la joven, que no pudo superar las graves heridas. Se trataba de la italiana Cristina Colturi, originaria de Como, que llevaba alrededor de un año viviendo en el sur de la isla.

La proliferación de accidentes graves con parapentes como este del sur de Tenerife ha disparado las alarmas, en especial en Adeje. En un año han perdido la vida tres personas, incluyendo esta joven, y más de la mitad de los 11 siniestros graves han ocurrido en este municipio, en pleno corazón turístico de la Isla.

Según testigos presenciales, este dispositivo de vuelo libre sin motor se desplomó cuando estaba a pocos metros de tomar tierra en la playa de arena negra y callaos de La Enramada. Los investigadores tratan de confirmar si, como se cree, falló uno de los sistemas que sujetan las sillas de los dos ocupantes con el ala.

El monitor tenía licencia federativa para pilotar un parapente biplaza pero se trata de averiguar si el dispositivo estaba en buen estado y si cumplía con los requisitos para ofrecer vuelos en Tenerife, para lo que se necesita, además del permiso federativo, un seguro de responsabilidad civil y otro de cobertura sanitaria.

La joven fallecida era asesora de imagen. Había abierto una web en la que ofrecía sus servicios en armocromía, una técnica de análisis de color que determina la paleta de colores ideal para cada persona según la armonía de su piel, ojos y cabello.

En su página personal, Cristina Colturi se presentaba como "una apasionada por el mundo de los colores y la imagen" y añade: "Me dedico a transformar esta pasión en servicios que puedan hacer brillar a cada individuo. Conozco el poder de los colores y las elecciones de estilo, y estoy aquí para compartirlo contigo".

Esta joven italiana que trabajaba en el sector turístico en el sur de Tenerife era una aventurera, amante de los viajes, el mar y el surf. Su muerte ha provocado una gran conmoción en Italia y medios de comunicación del país transalpino se han hecho eco de la noticia.

El diario digital La Stampa habló con un amigo de la joven. «No puedo hablar de Cristina sin romper a llorar. El vacío que deja es inmenso». Andrea Restrepo D'Arco, escribe La Stampa, lucha por encontrar las palabras, porque lo sucedido es algo difícil incluso de imaginar: su mejor amiga, Cristina Colturi, de 28 años y originaria de la provincia de Como, falleció este domingo en la isla de Tenerife a causa de las heridas sufridas en un accidente de parapente. «Para mí, era mucho más que una amiga, era como una hermana».

Este periódico digital apunta que Cristina se había mudado a Tenerife con su novio hacía un año, donde trabajaba como terapeuta del color en un hotel del sur de la Isla.