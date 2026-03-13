Detenido un varón con 10 gramos de cocaína en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la programación de los controles preventivos establecidos en el municipio, detuvo durante la madrugada del jueves al viernes a un hombre de 40 años que viajaba en su coche portando 10,6 gramos de cocaína. Este individuo circulaba a bordo de su vehículo, un Volkswagen Polo, por la zona de la Vuelta de Los Pájaros, lugar en el que se han registrado numerosas quejas vecinales por el menudeo de drogas. El hombre, que cumplía años ayer, fue identificado como E.G.L.

Los agentes establecieron el Dispositivo Estático de Control (DEC) sobre las 01:00 horas y poco después se dio el alto al vehículo del arrestado. Tras la verificación de la documentación del coche y del detenido, un miembro de la Unidad Canina junto a su perro de trabajo, que marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes, encontró la droga oculta bajo la vestimenta del individuo.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes se produjo a la detención de E.G.L. por un delito contra la salud pública, siendo trasladado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales quedando a disposición judicial.