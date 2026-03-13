Los bomberos rescatan a una senderista herida en Vilaflor tras una caída en el sendero de Los Pinos

Una senderista de 68 años resultó herida este viernes tras sufrir una caída en un sendero de la zona de montaña Los Pinos, en el municipio de Vilaflor, Tenerife. La afectada presentaba un traumatismo moderado en el tobillo y requirió asistencia sanitaria inmediata.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso y movilizó de inmediato a los recursos necesarios para atender la emergencia. Entre ellos se encontraban bomberos del Consorcio de Tenerife, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local, Guardia Civil y Guardia Rural.

Intervención de los servicios de emergencia

A su llegada, los bomberos realizaron el rescate de la senderista, inmovilizando la zona afectada para asegurar el traslado seguro hasta la carretera más cercana. Allí, una ambulancia de soporte vital básico del SUC recogió a la afectada y la trasladó al centro sanitario Hospiten Sur, donde recibió la atención médica necesaria.

El personal de seguridad y emergencia también se encargó de coordinar el operativo y elaborar los informes oficiales correspondientes, garantizando que la intervención se desarrollara de forma segura y eficiente.