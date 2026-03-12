La Policía Local retira un furgón utilizado como vivienda y para el consumo de drogas en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han retirado para su desguace, durante la mañana de este jueves, un furgón abandonado que permanecía estacionado desde hace tiempo en la zona de la Subida de la Cuesta Piedra, lo que ha generado un foco de inseguridad. Dicho vehículo era utilizado como vivienda por cinco personas y, además, se había convertido en un lugar para el consumo habitual de sustancias estupefacientes.

El pasado mes de febrero se registraron diversas quejas vecinales al respecto y, durante estos días, la Policía Local ha estado comprobando la situación del furgón y localizando a su titular.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que este tipo de intervenciones “responden al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, la convivencia y la calidad de vida en los barrios de la ciudad”. El regidor subrayó que “la colaboración ciudadana es fundamental para detectar este tipo de situaciones y poder actuar con rapidez, por lo que agradecemos la implicación de los vecinos que trasladan sus preocupaciones a los servicios municipales”.

Algunas personas en el interior del furgón. / E. D.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, explicó que “la Policía Local mantiene una labor constante de seguimiento y control para evitar que determinados espacios o vehículos abandonados puedan convertirse en focos de inseguridad o de actividades ilícitas”. La edil añadió que “este tipo de actuaciones forman parte del trabajo preventivo que se desarrolla a diario para garantizar la convivencia y atender las demandas que plantean los vecinos en distintos puntos del municipio”.

Su propietario, fuera de la isla

El propietario del vehículo, que se encuentra en la Península, desconocía la situación del furgón y sus actuales circunstancias. También se le informó telefónicamente que el vehículo, además de su actual deterioro, había sido violentado para acceder a su interior. De inmediato, el dueño se ofreció a colaborar con el cuerpo local de seguridad para proporcionar la autorización urgente facilitando su retirada y desguace.

Desde ese momento, los policías locales han procedido a cumplimentar el procedimiento y proceder a la retirada de este furgón con el apoyo de los servicios de la grúa municipal.

Inseguridad

Estos días previos se ha comprobado la situación de inseguridad detectada y se identificaron a las cinco personas que usaban el furgón, un Volkswagen LT 28 D, de color blanco. El furgón fue retirado a las instalaciones en las que se procederá a su desguace.

Esta intervención policial se ha gestionado de manera urgente para evitar posibles riesgos en la zona, así como atendiendo a las quejas vecinales que alertaron de esta situación.