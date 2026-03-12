Capturado un ladrón por diversos robos en casas en Tenerife que causaron alarma social

Esta mañana fue capturado un ladrón por diferentes asaltos a casas cometidos en Tenerife durante las últimas semanas que habían generado gran alarma social.

Agentes de la Policía Localprocedieron en el día de hoy a la detención de un individuo que estaba siendo buscado por su presunta implicación en varios robos con fuerza en viviendas y terrenos del municipio de La Laguna.

Durante las últimas semanas se habían presentado diversas denuncias relacionadas con delitos contra el patrimonio en domicilios y fincas de la zona, lo que había generado una importante alarma social entre los vecinos afectados.

Varias de las infracciones penales fueron cometidas en la zona de Tejina en las últimas semanas

Los mencionados hechos ocurrieron en la zona de Tejina y otros enclaves próximos de la zona Noreste de La Laguna.

Investigación abierta

Investigadores de la Policía Judicial de la Policía Nacional ya habían abierto una investigación para tratar de esclarecer los mencionados delitos, después de que algunos ciudadanos hubieran aportado fotos y vídeos de los asaltos.

Capturado un ladrón en Tejina / El Día

La captura del ladrón se produjo en una finca, ya que se atrincheró en unos invernaderos en las proximidades de la carretera insular TF-16 (Tacoronte-Tejina).

Joyas

Los hechos se produjeron tras tener conocimiento de un nuevo robo cometido durante la jornada de este jueves. El sospechoso sustrajo diversas joyas y otros efectos de valor del interior de un hogar. Tras activarse el dispositivo de búsqueda establecido, agentes de la Policía Local lograron localizar al presunto autor.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió una huida a pie, iniciándose una persecución por diferentes calles y terrenos de la zona, siendo finalmente localizado por los agentes actuantes.

En el momento de la intervención, el individuo mostró una actitud violenta y acometió contra los agentes de la Policía Local, por lo que fue necesario proceder a su reducción, mediante el empleo de la fuerza mínima imprescindible para garantizar la seguridad de los funcionarios y lograr su detención.

Arresto de un ladrón en La Laguna / El Día

Colaboración de la Policía Nacional

El detenido, que ya estaba siendo buscado por diversos robos en viviendas y terrenos del municipio, fue finalmente arrestado por la Policía Local y puesto a disposición judicial.

En el dispositivo de localización y seguimiento del sospechoso también participaron efectivos de la Policía Nacional, dentro del marco de colaboración y coordinación entre cuerpos policiales.