Los bomberos rescatan a un senderista en Masca

Efectivos de Bomberos de Tenerife rescataron este miércoles a una persona que se encontraba en el barranco de Masca, en Buenavista del Norte, y no podía continuar la marcha.

Los bomberos con base en los parques de Guía de Isora y San Miguel de Abona fueron activados a las 16:15 horas, según informan en sus redes sociales.

Durante una visita a dicho enclave natural, la persona afectada comenzó a encontrarse incapacitada para continuar la marcha por sus propios medios. Por ello, los bomberos tuvieron que acceder a ella. Tras realizarle una valoración médica, la portearon en camilla nido hasta una zona segura para su posterior evacuación por parte del GES.

En dicho dispositivo de emergencias también participaron bomberos voluntarios de Santiago del Teide, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y la Policía Local.

Otras intervenciones

Efectivos de Bomberos sofocando un fuego en un vehículo. / @BomberosTf

Poco antes de ese incidente, los bomberos, en este caso el parque de San Miguel, fueron activados para sofocar un incendio. En concreto, el aviso fue dado a las 14:35 horas por un fuego originado en el motor de un vehículo en Granadilla de Abona. Una vez sofocado, desconectaron la batería.