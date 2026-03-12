Así actuaban en las casas los dos ladrones detenidos en el Aeropuero de Tenerife Sur

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto Tenerife Sur a dos hombres, de 30 y 37 años, acusados de cometer varios robos en el interior de viviendas en diferentes municipios de Tenerife. La actuación policial se produjo cuando los sospechosos se encontraban en la zona de salidas del aeropuerto, presuntamente preparados para abandonar la isla.

Según han informado las autoridades, ambos individuos fueron interceptados tras una investigación conjunta iniciada a raíz de las denuncias presentadas por varios afectados. En el momento de la detención portaban numerosos objetos que habían sido sustraídos previamente de distintas viviendas, lo que permitió reforzar los indicios que los vinculaban con los delitos investigados.

La operación se enmarca dentro de las actuaciones que realizan los cuerpos de seguridad para combatir los delitos contra el patrimonio.

Investigación tras varias denuncias vecinales

Las pesquisas policiales comenzaron después de que varios vecinos denunciaran robos en sus domicilios, lo que generó preocupación en las zonas afectadas. Los investigadores detectaron similitudes entre los distintos casos, lo que llevó a sospechar que podrían estar relacionados.

Ante esta situación, agentes de diferentes unidades iniciaron un trabajo coordinado para identificar a los posibles autores. Las pesquisas permitieron reunir indicios y pruebas que apuntaban a los dos detenidos, lo que facilitó su localización y arresto.

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Candelaria, Granadilla de Abona y La Orotava, así como agentes de la Policía Nacional integrados en el Grupo de Policía Judicial especializado en delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico del Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife.

Además, también colaboró la Brigada Provincial de Policía Científica, encargada de analizar pruebas y evidencias relacionadas con los robos.

Objetos recuperados por la Guardia Civil en conjunto con la Policía Nacional de robos en casas de Tenerife / G. C.

Cómo actuaban los presuntos ladrones

Según la investigación, los detenidos utilizaban un modus operandi basado en la vigilancia previa de las viviendas que pretendían robar. Para ello, uno de los implicados recorría a pie las zonas residenciales mientras observaba la actividad en las casas, mientras que el otro se desplazaba en un vehículo por las inmediaciones.

El objetivo era comprobar si las viviendas se encontraban vacías para actuar con mayor facilidad. Una vez detectaban un domicilio sin ocupantes, procedían a intentar acceder al interior.

En algunos casos, vecinos de las zonas afectadas llegaron a detectar su presencia merodeando por el entorno. Ante la sospecha de que pudieran estar intentando cometer un robo, algunos residentes decidieron grabar la situación con sus teléfonos móviles.

Estas imágenes fueron posteriormente aportadas junto a las denuncias, lo que ayudó a los investigadores a identificar a los sospechosos y reforzar la investigación.

Escalaban o forzaban accesos para entrar en las casas

Cuando conseguían llevar a cabo el robo, los acusados accedían al interior de las viviendas escalando hasta ventanas o forzando puertas y accesos.

Una vez dentro, sustraían principalmente objetos de valor fácil de transportar y vender, como piezas de joyería y dinero en efectivo. Entre los artículos robados se encontraban relojes de alta gama, anillos, colgantes y otras joyas, además de efectivo.

Puesta a disposición judicial y continuación de la investigación

Tras su arresto en el aeropuerto, los dos hombres fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con el material recuperado y la documentación generada durante la investigación.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en los distintos robos.

Los agentes trabajan ahora en la identificación de las joyas y objetos recuperados, con el fin de poder devolverlos a sus legítimos propietarios.