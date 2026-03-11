Retenciones en una autopista de Tenerife por un accidente

Los conductores de dos vehículos protagonizaron un accidente de tráfico durante la tarde de este miércoles en Tenerife. El suceso generó retenciones de la circulación.

El siniestro vial ocurrió, de forma concreta, en la autopista del Norte (TF-5), a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo.

Un Seat León y un Volkswagen Golf estuvieron implicados en una colisión por alcance cerca del puente de acceso a dicho municipio del Norte de la Isla, en el punto kilométrico 22, en sentido al Puerto de la Cruz.

En el accidente no hubo personas heridas, según los datos que han trascendido del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Guardias civiles de Tráfico cortaron un carril en sentido al Puerto de la Cruz hasta que se retiraron los coches

La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta a las 16:15 horas y activó a diversos recursos, como personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de San Benito, así como a personal de la empresa de Conservación de Carreteras.

Los funcionarios del cuerpo de seguridad tuvieron que cortar un carril hasta que se llevó a cabo la retirada de ambos turismos.