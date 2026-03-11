Retenciones en una autopista de Tenerife por un accidente
Guardias civiles de Tráfico regularon la circulación tras la colisión por alcance
Los conductores de dos vehículos protagonizaron un accidente de tráfico durante la tarde de este miércoles en Tenerife. El suceso generó retenciones de la circulación.
El siniestro vial ocurrió, de forma concreta, en la autopista del Norte (TF-5), a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo.
Un Seat León y un Volkswagen Golf estuvieron implicados en una colisión por alcance cerca del puente de acceso a dicho municipio del Norte de la Isla, en el punto kilométrico 22, en sentido al Puerto de la Cruz.
Recursos
En el accidente no hubo personas heridas, según los datos que han trascendido del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.
Guardias civiles de Tráfico cortaron un carril en sentido al Puerto de la Cruz hasta que se retiraron los coches
La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta a las 16:15 horas y activó a diversos recursos, como personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de San Benito, así como a personal de la empresa de Conservación de Carreteras.
Los funcionarios del cuerpo de seguridad tuvieron que cortar un carril hasta que se llevó a cabo la retirada de ambos turismos.
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas
- La Aemet prevé fuertes rachas de viento y lluvia débil este martes en Tenerife
- La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife será más 'cómoda' y accesible a partir del 30 de abril
- Buscan en Tenerife a ‘El Potajito’, fugado de una cárcel de Zaragoza
- ¿Declaración conjunta o individual? Hacienda explica qué opción es más rentable para los contribuyentes canarios
- Encuentran restos óseos en un lugar de difícil acceso en Tenerife
- El guachinche del norte de Tenerife donde el conejo es la especialidad de la casa: destaca la calidad en cada bocado
- Fran Concepción, padre del joven desaparecido en La Palma: 'Tenía la necesidad de apartarse a raíz de un trauma reactivado