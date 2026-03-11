Dos heridos en un accidente tras una colisión con vuelco en la TF-1 en Tenerife

Un accidente de tráfico ocurrido en la autopista TF-1, en el municipio de Arico, se saldó con dos personas heridas de carácter moderado durante la noche del martes 10 de marzo. El incidente se produjo en el sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la zona de Las Eras, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió la alerta del suceso a las 23.22 horas de anoche.

De acuerdo con los datos facilitados por el servicio de emergencias, el siniestro se produjo tras la colisión entre dos vehículos, lo que provocó además el vuelco lateral de uno de ellos sobre la calzada. Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos necesarios para atender a los afectados y garantizar la seguridad en la vía.

Dos hombres trasladados a centros hospitalarios

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar dos ambulancias de soporte vital básico. El personal sanitario asistió a dos hombres, de 33 y 48 años, que presentaban lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir la primera atención en el lugar del accidente, los afectados fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios de Tenerife. El hombre de 33 años fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que el segundo herido, de 48 años, fue conducido al Hospital San Juan de Dios.

Intervención de bomberos, Guardia Civil y personal de carreteras

En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de asegurar los vehículos implicados en el accidente y colaborar con el resto de recursos de emergencia desplegados en la zona.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se ocuparon de regular la circulación en la autopista TF-1 mientras duraban las labores de asistencia y elaboraron el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Limpieza de la calzada y normalización del tráfico

Una vez atendidos los heridos y retirados los vehículos implicados, personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó tareas de limpieza en la calzada para restablecer las condiciones de seguridad en la vía.