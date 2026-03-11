Encuentran restos óseos en un lugar de difícil acceso en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional investigan el hallazgo de restos óseos en un lugar de difícil acceso en Tenerife en la mañana de este miércoles.

El hallazgo se ha producido en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el suceso ha movilizado a varios recursos de seguridad y emergencias.

Poco antes de las 9:00 horas, se ha solicitado la intervención de bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tomé Cano para que acudieran a un paraje situado en las proximidades del núcleo costero de San Andrés.

Policía Nacional

Debido a las características del hecho, hasta dicho enclave se han desplazado también agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, así como de la Brigada de Policía Científica y un médico forense.

En un primer momento, se barajaba la posibilidad de que los huesos correspondieran a una persona.

Los restos serán llevados a las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife para intentar conocer su identidad y conocer las circunstancias en las que pudo fallecer, así como si corresponde o no con algún ciudadano que esté desaparecido.

Unidad de Rescate

Una Unidad de Rescate en Emergencias (URE) de Bomberos de Tenerife ha participado en el dispositivo para trasladar los restos óseos a un lugar accesible para agentes y el médico forense.

Cabe recordar que, hace menos de dos semanas, otro esqueleto fue encontrado también en la zona costera del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En esa ocasión, profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizaban un ejercicio de entrenamiento y hallaron restos óseos de una persona en las proximidades de la carretera de acceso a la capital tinerfeña por la Refinería.