Un accidente de tráfico en la TF-5 en Los Majuelos genera colas kilométricas en Tenerife
El Cecoes del Gobierno de Canarias solicita precaución a los conductores que circulaban por la vía tras el percance ocurrido este miércoles en sentido a Santa Cruz de Tenerife
Un accidente de tráfico registrado este miércoles la autopista TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, ha movilizado a los recursos de emergencia en la zona de Los Majuelos, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo en este tramo de una de las principales vías de comunicación de la isla, lo que obligó a activar a distintos equipos de intervención y asistencia para atender la situación en el lugar del siniestro.
El percance ha generado colas kilométricas desde primera hora de la mañana.
Intervención de los recursos de emergencia
Tras recibir el aviso, el 112 Canarias coordinó la presencia de servicios de emergencias en la zona para gestionar el incidente y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la autopista.
El Cecoes solicita precaución a los conductores por este incidente.
- La Aemet prevé fuertes rachas de viento y lluvia débil este martes en Tenerife
- La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife será más 'cómoda' y accesible a partir del 30 de abril
- Buscan en Tenerife a ‘El Potajito’, fugado de una cárcel de Zaragoza
- El guachinche del norte de Tenerife donde el conejo es la especialidad de la casa: destaca la calidad en cada bocado
- Fran Concepción, padre del joven desaparecido en La Palma: 'Tenía la necesidad de apartarse a raíz de un trauma reactivado
- Buscan a los dos autores del incendio de una máquina retroexcavadora en Tenerife
- Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife
- Los vecinos de Anaga se plantan: cortarán el tráfico este sábado para protestar por la masificación de coches y guaguas turísticas