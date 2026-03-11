Un accidente de tráfico en la TF-5 en Los Majuelos genera colas kilométricas en Tenerife

Un accidente de tráfico registrado este miércoles la autopista TF-5, en sentido Santa Cruz de Tenerife, ha movilizado a los recursos de emergencia en la zona de Los Majuelos, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo en este tramo de una de las principales vías de comunicación de la isla, lo que obligó a activar a distintos equipos de intervención y asistencia para atender la situación en el lugar del siniestro.

El percance ha generado colas kilométricas desde primera hora de la mañana.

Intervención de los recursos de emergencia

Tras recibir el aviso, el 112 Canarias coordinó la presencia de servicios de emergencias en la zona para gestionar el incidente y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la autopista.

El Cecoes solicita precaución a los conductores por este incidente.