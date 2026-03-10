Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere en Tenerife una joven italiana que sufrió una caída de parapente

La víctima, de 28 años, se precipitó a una zona de rocas cerca de un área de aterrizaje en Costa Adeje

Edificio de Urgencias del Hospital La Candelaria

Edificio de Urgencias del Hospital La Candelaria / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La ciudadana italiana Cristina Colturi, de 28 años de edad, falleció en Tenerife dos días después de sufrir una grave caída de parapente.

La joven realizó un vuelo en un parapente biplaza junto con un monitor y ambos se precipitaron a una zona de rocas en Costa Adeje, en el sur de la Isla.

El accidente se produjo durante la tarde del pasado viernes, 6 de marzo, en las inmediaciones de la playa de La Enramada, que es un lugar utilizado de forma habitual por algunas empresas de vuelos de parapente para aterrizar.

A las 17:20 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por una caída de dos personas y dicho organismo movilizó a diversos recursos de seguridad y emergencias.

Un socorrista del servicio de salvamento en playas le realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria. El citado profesional logró que recuperara el pulso.

El monitor de parapente sufrió varios traumatismos de carácter moderado y fue evacuado al Hospital del Sur.

Cristina Colturi, que hacía un año que vivía en Tenerife, sufrió varios traumatismos de gravedad en el siniestro y, después de ser estabilizada, fue trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

En dicho centro hospitalario falleció Colturi durante la tarde del pasado domingo, según confirmaron las fuentes consultadas.

