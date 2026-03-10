Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife
El cuerpo sin vida fue localizado en una cueva próxima a una huerta
El cadáver de un hombre desaparecido en Tenerife el pasado 1 de marzo fue localizado este martes.
El citado ciudadano, Jesús González Castillo, de 72 años de edad, era vecino del municipio de Candelaria, en el Sur de la Isla.
La alerta por su desaparición fue dada por la organización SOS Desaparecidos el lunes.
Denuncia
Algunos vecinos detectaron que hacía varios días que no veían a Jesús, que era una persona muy dinámica y residía en la localidad de Igueste de Candelaria. Por ese motivo decidieron interponer una denuncia.
El cuerpo sin vida estaba en una especie de cueva situada junto a una huerta de su propiedad, en el paraje de Atoza, en la parte alta de Igueste.
Su localización se produjo a mediodía de este martes. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Autopsia
Desde el Instituto Armado confirman que se ha iniciado el proceso de identificación oficial del hombre y que también se le realizará la autopsia al cuerpo para conocer en qué circunstancias se produjo el fallecimiento.
