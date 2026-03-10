La Guardia Civil investiga el pinchazo de ruedas a once coches de alquiler en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil investigan el pinchazo a ruedas de once vehículos de empresas de alquiler en Tenerife.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, el pasado 1 de marzo en el término municipal de Los Silos, en el noroeste de la Isla.

En horas de la madrugada, unos desconocidos pincharon los neumáticos a coches que estaban estacionados en la zona de Sibora, en la zona costera de dicho municipio.

Turistas

Cabe recordar que, durante los meses de otoño e invierno, a dicha localidad llegan numerosos ciudadanos de otras nacionalidades, tanto a pasar sus vacaciones como a residir durante una temporada. Y existe una colonia de ciudadanos alemanes y británicos.

Coche con rueda pinchada en Los Silos / El Día

Debido a los automóviles elegidos para realizar los daños, una de las hipótesis barajadas por la Guardia Civil es que los hechos fueran protagonizados por algún grupo que está en contra de la masificación de la actividad turística en Canarias.

Las denuncias por los hechos fueron presentadas en el puesto de la Guardia Civil situado en el municipio vecino de Buenavista del Norte.

Episodios anteriores

Según las fuentes consultadas, no es la primera vez que en el litoral de Los Silos, de forma concreta en Sibora, se llevan a cabo este tipo de acciones.

El año pasado, personas que no han sido identificadas realizaron pintadas en bancos y carteles por la zona donde está expuesto el esqueleto de una ballena, en las que se podía leer: "Tourist, go home" (Turista, vete a casa).

Antecedente en Adeje

Además, el pinchazo a los neumáticos de 11 turismos en Sibora se produjo un año después de que el 5 de marzo del año pasado personas desconocidas provocaran daños materiales en una veintena de coches de alquiler que estaban estacionados en un amplio aparcamiento en la zona turística de Costa Adeje, en el sur de Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del Miércoles de ceniza en una zona utilizada por varias empresas de alquiler de vehículos para estacionar sus automóviles antes de ser entregados a los clientes.

En aquel momento, los autores grabaron un vídeo de su acción y después lo editaron para divulgarlo en redes sociales. En dichas imágenes se hacía alusión a una importante empresa de 'rent a car' del Archipiélago, así como a las elevadas cifras de turistas que llegan a Canarias.