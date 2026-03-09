Una mujer y un niño heridos al caer con su coche diez metros a una terraza en Tenerife

Una mujer de mediana edad y un menor resultaron heridos en Tenerife al precipitarse con su coche desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda.

Los hechos ocurrieron a las 12:50 horas, aproximadamente, por una salida de carretera en el término municipal de Santa Úrsula.

La conductora, que es vecina de dicho municipio del norte de la Isla, circulaba por la autopista del Norte (TF-5) y, al desviarse, por la rotonda de la entrada a la urbanización La Quinta, sufrió el accidente de circulación.

Daños materiales

El vehículo BMW que conducía sufrió importantes daños materiales al caer por el fuerte desnivel y empotrarse contra la terraza de una vivienda, donde en ese momento no había nadie.

Accidente en la entrada a La Quinta, en Santa Úrsula / El Día

Sin embargo, según las fuentes consultadas, los moradores de la casa sí estaban en el interior de la misma.

La mujer sufrió, al menos, un golpe en la cara, mientras que el menor también fue atendido por personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

A un hospital

A ambos ocupantes se les trasladó en dicho recurso sanitario a Urgencias del Hospital Bellevue, en el Puerto de la Cruz.

Agentes de la Policía Local de Santa Úrsula acudieron al lugar y realizan el informe pertinente.