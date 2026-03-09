Una mujer y un niño heridos al caer con su coche diez metros a una terraza en Tenerife
Las dos víctimas han sido trasladadas a un centro hospitalario
Una mujer de mediana edad y un menor resultaron heridos en Tenerife al precipitarse con su coche desde diez metros de altura a la terraza de una vivienda.
Los hechos ocurrieron a las 12:50 horas, aproximadamente, por una salida de carretera en el término municipal de Santa Úrsula.
La conductora, que es vecina de dicho municipio del norte de la Isla, circulaba por la autopista del Norte (TF-5) y, al desviarse, por la rotonda de la entrada a la urbanización La Quinta, sufrió el accidente de circulación.
Daños materiales
El vehículo BMW que conducía sufrió importantes daños materiales al caer por el fuerte desnivel y empotrarse contra la terraza de una vivienda, donde en ese momento no había nadie.
Sin embargo, según las fuentes consultadas, los moradores de la casa sí estaban en el interior de la misma.
La mujer sufrió, al menos, un golpe en la cara, mientras que el menor también fue atendido por personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
A un hospital
A ambos ocupantes se les trasladó en dicho recurso sanitario a Urgencias del Hospital Bellevue, en el Puerto de la Cruz.
Agentes de la Policía Local de Santa Úrsula acudieron al lugar y realizan el informe pertinente.
- La triple frontera de Tenerife: vivir en El Rosario, coger la guagua en Santa Cruz y comprar en La Laguna
- Santa Cruz de Tenerife se prepara ante una eventual erupción volcánica
- Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
- Ascenso a la vista: la derrota del Celta Fortuna amplía a diez puntos la ventaja del CD Tenerife
- Un vehículo se da a la fuga en Tenerife, embiste a otro coche y la Policía detiene a sus tres ocupantes
- Meteorología pone en marcha el nuevo radar de Tenerife: adiós a los puntos ciegos y mayor precisión en las predicciones
- Compraventa de viviendas en Tenerife: los extranjeros acaparan más del 80% en Adeje y más del 70% en Arona
- El Ayuntamiento de La Laguna acondicionará una parcela de unos 1.000 metros cuadrados en Finca España