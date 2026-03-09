Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Erupción ‘fría ’hace 312.000 años en CanariasAgresión a un futbolista en Tenerife8M CanariasVehículo se da a la fuga en TenerifeGastronomía Santa Cruz'Pinchazos adelgazantes'CB Canarias ficha a un campeón de la NBA
instagramlinkedin

Un hombre y un niño de 4 años, heridos al colisionar su turismo con un poste en Granadilla

El adulto sufrió un traumatismo y el menor, lesiones leves

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre, de 40 años, y un niño de 4 años han resultado heridos de diversa consideración al colisionar su vehículo con un poste en la carretera TF-645, en el municipio de Granadilla, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 21:46 horas en el citado lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el hombre presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, mientras que el menor fue asistido por lesiones de carácter leve.

Noticias relacionadas

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancias del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que colaboraron con el resto de recursos de emergencias, mientras que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents