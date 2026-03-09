Detenido por violencia machista y secuestro a dos mujeres en Tenerife el 8 de marzo
La Policía Nacional realizó en la tarde del pasado domingo la inspección de la vivienda donde ocurrieron los hechos
Un hombre de mediana edad fue detenido durante el pasado fin de semana en Tenerife como presunto autor del secuestro de dos mujeres y malos tratos en el ámbito de la violencia machista.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado domingo en un domicilio situado en el término municipal de Los Realejos por circunstancias que están bajo investigación. Es decir, la intervención se produjo en la jornada en la que se celebraba el Día Internacional de la Mujer.
A las 11:00 horas, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local recibieron una alerta para que acudieran a una vivienda situada en la localidad de Icod El Alto.
Pelea
El motivo de la activación es que, supuestamente, en un domicilio podía existir una pelea o agresión con arma blanca.
Los agentes acudieron hasta una casa en la calle Real y el varón presuntamente implicado en los hechos salió a la vía pública.
Los integrantes de ambos cuerpos de seguridad se entrevistaron con las dos mujeres y, a raíz de su testimonio, procedieron al arresto del hombre, ya que, entre otras cosas, no las dejaba salir del inmueble. El varón está acusado presuntamente de detención ilegal y violencia de género.
Inspección
Ya por la tarde del domingo, agentes de la Policía Científica de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos se desplazaron al citado enclave para llevar a cabo la inspección técnico-ocular y el informe fotográfico del interior de la casa.
