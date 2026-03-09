Cuatro años y medio de cárcel por traficar con cocaína y drogas químicas en Arona

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de 3.000 euros a un hombre que fue detenido en la madrugada del 19 de abril de 2023 en una avenida de Playa de Las Américas, en Arona, en posesión de drogas químicas y cocaína.

En concreto, se le encontraron ocho bolsas con tres gramos de MDMA con un 83% de pureza, dos con medio gramo de ketamina con un 86% y treinta y dos con 8 gramos de cocaína con un 81%. Además, tenía en su poder 646 euros y 30 libras esterlinas.

Contra el fallo impuesto por la Audiencia Provincial, el acusado presentó un recurso ante el TSJC en el que indicaba que las sustancias intervenidas eran para consumo propio y de dos amigos más, por lo que puso en duda el testimonio de los agentes que lo interceptaron.

Declaró que es consumidor habitual del tipo de drogas que se encontraron en su poder, extremo que quiso demostrar mediante un informe capilar.

La respuesta de la Sala es que la sentencia recurrida "cumple todos los estándares de motivación exigidos por nuestra jurisprudencia" al contener "una detallada valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral y expresión razonada de los hechos que se estiman probados".

La condena se basa fundamentalmente en el testimonio de los agentes que intervinieron en la incautación de las drogas, quienes manifestaron que cuando vieron al acusado y se dirigieron a él, éste se encontraba solo y que nunca les manifestó que la droga era para consumo propio o compartido.

"Tales declaraciones gozan de plena credibilidad", siempre y cuando, como recoge el Tribunal Supremo, se distingan "los supuestos en que el agente está involucrado en los hechos bien como víctima o como sujeto activo", indica el fallo.