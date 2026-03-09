Buscan a los dos autores del incendio de una máquina retroexcavadora en Tenerife
Investigadores de la Guardia Civil tratan de identificar a las personas que provocaron la destrucción de una unidad en la sede de una empresa
Agentes de la Guardia Civil tratan de identificar, localizar y atrapar a los dos hombres que provocaron el incendio que destruyó en Tenerife una máquina retroexcavadora.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 18 de febrero en la sede de una empresa en el municipio de Güímar, en el sureste de la Isla.
Los implicados en este acto delictivo supuestamente utilizaron algún tipo de producto acelerante para el rápido avance de las llamas en una máquina de la marca Komatsu.
Imágenes
Ahora han trascendido un par de vídeos en los que se puede apreciar el inicio del fuego, así como dos hombres huyen a la carrera del lugar del suceso y salen de la sede de la empresa afectada tras saltar por la puerta principal.
El incendio se registró en unas instalaciones situadas en las proximidades del cementerio de Güímar y, por el momento, se desconocen las circunstancias que motivaron el hecho.
Recursos
Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife del parque del Valle de Güímar, bomberos voluntarios de Güímar, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
En cualquier caso, la misma empresa ha sufrido otros episodios de similares características en las últimas semanas. Supuestamente, camiones de la misma compañía han sufrido la sustracción de combustible.
Y se desconoce si parte del mencionado gasoil ha sido utilizado para provocar el fuego que destruyó la máquina retroexcavadora.
Y cabe recordar que el pasado 6 de febrero se produjo un incendio que afectó a un vehículo particular en la zona de El Puertito de Güímar.
