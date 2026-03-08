Un vehículo se da a la fuga en Tenerife, embiste a otro coche y la Policía detiene a sus tres ocupantes

La Policía Nacional ha detenido este sábado 7 de marzo a los tres ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga entre los municipios de Arona y Adeje y protagonizó una persecución que alarmó a los vecinos.

En su temeraria fuga, el coche embistió a otro en la Avenida de Los Pueblos de Costa Adeje, provocando que este último volcara y que se produjeran varios heridos.

Todo comenzó en Los Cristianos, en Arona, cuando un vehículo con tres ocupantes se saltó una señal de alto de la Policía. El coche continuó hacia la avenida de los pueblos del vecino Adeje.

A toda velocidad, el conductor y los otros dos ocupantes hicieron caso omiso a las advertencias de las unidades policiales que los perseguían y continuaron con la marcha, poniendo en peligro a los transeúntes.

La persecución acabó en la mencionada avenida después de que el vehículo impactara con otro y quedara inmovilizado. Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los tres ocupantes, de nacionalidad extranjera, y los trasladaron a los calabozos de este cuerpo para ponerlos a disposición judicial.