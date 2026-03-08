Un vehículo se da a la fuga en Tenerife, embiste a otro coche y la Policía detiene a sus tres ocupantes
La Policía Nacional ha detenido este sábado 7 de marzo a los tres ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga entre los municipios de Arona y Adeje y protagonizó una persecución que alarmó a los vecinos.
En su temeraria fuga, el coche embistió a otro en la Avenida de Los Pueblos de Costa Adeje, provocando que este último volcara y que se produjeran varios heridos.
Todo comenzó en Los Cristianos, en Arona, cuando un vehículo con tres ocupantes se saltó una señal de alto de la Policía. El coche continuó hacia la avenida de los pueblos del vecino Adeje.
A toda velocidad, el conductor y los otros dos ocupantes hicieron caso omiso a las advertencias de las unidades policiales que los perseguían y continuaron con la marcha, poniendo en peligro a los transeúntes.
La persecución acabó en la mencionada avenida después de que el vehículo impactara con otro y quedara inmovilizado. Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los tres ocupantes, de nacionalidad extranjera, y los trasladaron a los calabozos de este cuerpo para ponerlos a disposición judicial.
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
- Santa Cruz de Tenerife planea una guagua ‘ascensor’ que una los barrios del Suroeste
- El Vaticano inspecciona en Tenerife el puerto donde finalizará el viaje del Papa a España
- Absuelto un hombre en Tenerife acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Enjambres sísmicos y preparación volcánica: lo que debes incluir en tu kit de supervivencia ante una erupción del Teide
- Multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños por este gesto habitual hacia los peatones
- CD Tenerife - CD Lugo: fecha, horario y cómo ver el partido por TV y online
- Canarias lanza una 'ganga' para sus mayores: vacaciones en Murcia con todo incluido por 150 euros