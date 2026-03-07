Evacúan en helicóptero a una senderista herida tras sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide

Una senderista de 60 años ha tenido que ser rescatada en helicóptero en el Parque Nacional del Teide tras sufrir una caída en las inmediaciones del mirador de La Ruleta, en el municipio de La Orotava.

El suceso ocurrió a las 13:52 horas de este 7 de marzo, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que una senderista precisaba asistencia sanitaria tras accidentarse durante la ruta.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato a los recursos de emergencia, entre ellos un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), un Equipo de Respuesta Inmediata en Montaña (ERIE) de Cruz Roja, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Policía Local.

Efectivos de Cruz Roja fueron los primeros en llegar hasta la afectada, a la que prestaron una primera atención sanitaria en el lugar del incidente hasta la llegada del helicóptero de rescate.

Noticias relacionadas

Posteriormente, los rescatadores del helicóptero del GES, que realizó un apoyo parcial en la zona, procedieron a la evacuación de la senderista hasta el aeropuerto de Tenerife Norte, donde una ambulancia del SUC se hizo cargo de su traslado al Hospital Universitario de Canarias. La mujer presentaba un traumatismo en el miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.