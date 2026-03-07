La carretera de Casas de la Cumbre a Afur, en Santa Cruz de Tenerife, registra un desprendimiento que impide el tráfico en la vía

La carretera que va de Casas de la Cumbre a Afur, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado este sábado un desprendimiento que impide el tráfico en la vía.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112,

La Sala agrega que, en concreto, el incidente se ha producido a la altura del kilómetro uno de la TF-136.

En este sentido, los recursos de emergencias se han traslado al lugar para proceder a la limpieza de la vía y que vuelva a ser transitable.