La carretera de Casas de la Cumbre a Afur, en Santa Cruz de Tenerife, registra un desprendimiento que impide el tráfico en la vía
Los recursos de emergencias se han desplazado a la TF-136, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para limpiar el tramo
Santa Cruz de Tenerife
La carretera que va de Casas de la Cumbre a Afur, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado este sábado un desprendimiento que impide el tráfico en la vía.
Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112,
La Sala agrega que, en concreto, el incidente se ha producido a la altura del kilómetro uno de la TF-136.
En este sentido, los recursos de emergencias se han traslado al lugar para proceder a la limpieza de la vía y que vuelva a ser transitable.
