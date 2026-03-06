Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vehículo vuelca en la autovía TF-2

El 112 pide precaución a los conductores

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Nuevo accidente en la autovía que une la autopista del norte de Tenerife con la del sur.

Según informa el 112 Canarias, un vehículo ha volcado en la tarde de este viernes, 6 de marzo, cuando circulaba en sentido bajada por la TF-2. El vuelco se produjo en las inmediaciones de la conexión con la TF-1.

Los recursos de emergencia se dirigen al lugar, mientras el 112 pide precaución a los conductores.

