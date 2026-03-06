Un vehículo vuelca en la autovía TF-2
El 112 pide precaución a los conductores
Nuevo accidente en la autovía que une la autopista del norte de Tenerife con la del sur.
Según informa el 112 Canarias, un vehículo ha volcado en la tarde de este viernes, 6 de marzo, cuando circulaba en sentido bajada por la TF-2. El vuelco se produjo en las inmediaciones de la conexión con la TF-1.
Los recursos de emergencia se dirigen al lugar, mientras el 112 pide precaución a los conductores.
