Show en Canarias: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

La guagua amarilla más segura del planeta. Un usuario del transporte público de Las Palmas de Gran Canaria fue desalojado de un vehículo de la línea 12 a las 15.30 horas en la parada del Parque de Santa Catalina por una nutrida presencia de efectivos de la Polícia Local de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta trece agentes participaron en el incidente, que se inició por la conducta del pasajero, que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol. Tras dirigirse de forma poca decorosa al chófer y no abonar su billete, como relatan testigos presenciales, el conductor detuvo el vehículo.

El vecino de la capital grancanaria, reducido por agentes de la Policía Local Canaria. / E. D.

Con un jersey verde y la elástica de Jude Bellingham, el vecino de la capital grancanaria se negó a abandonar la guagua. A los pocos minutos, un grupo de agentes se introdujo en el vehículo para instar al pasajero a que saliese. El incidente terminó con una discusión subida de tono y el desalojo inmediato. Hasta trece agentes participaron en el operativo, que despertó la sorpresa de pasajeros y vecinos. "Jesús, somos la guagua de Trump; de Hoya de La Plata a la Casa Blanca", comentó una usuaria.

Fotografía del incidente de esta tarde en el Parque de Santa Catalina. / E. D.

Una vez expulsado de la guagua, el otro Bellingham, entre sollozos, insistía que no era necesaria la aplicación de la fuerza. "¡Si son una legión!", exclamaba el usuario, que fue reducido y cacheado. Todo quedó un anécdota, con la 12 rumbo a Hoya de La Plata y sin la bandera de Estados Unidos. El pasajero revoltoso caminó sin rumbo por el Parque de Santa Catalina -que cuenta con una comisaría próxima-. Se desconoce si volvió a subirse a otra guagua.