La Guardia Civil atrapa en un aeropuerto de Tenerife a dos ladrones por robos en casas vacías

Un servicio conjunto de la Guardia Civil y de la Policía Nacional permitió detener este pasado jueves a dos ladrones que están acusados de múltiples robos en casas vacías de Tenerife.

Los dos arrestados, ambos de nacionalidad georgiana, de 30 y 37 años de edad, fueron atrapados en el aeropuerto Tenerife Sur, cuando pretendían abandonar la Isla con parte de los efectos sustraídos.

Según las fuentes consultadas, los delitos contra el patrimonio ocurrieron tanto en la demarcación de la Guardia Civil (Granadilla de Abona, Arico, Fasnia, Güímar o Candelaria, por ejemplo), como en la zona de la Policía Nacional (Santa Cruz de Tenerife).

Análisis

Ahora, los investigadores de ambos cuerpos de seguridad analizan los efectos que han sido recuperados y tratan de cotejarlos con las piezas que han sido denunciadas como sustraídas por las víctimas.

Según las fuentes consultadas, los varones apresados en la terminal del aeropuerto Tenerife Sur son los individuos que generaron alarma vecinal en la comarca Sureste de Tenerife en las últimas semanas.

Supuestamente, uno de los implicados, vestido de negro, con gorra y mochila, recorría a pie varias calles y se aproximaba a viviendas.

Forma de actuar

Mientras tanto, su compinche conducía un coche a escasa velocidad y le seguía los pasos al primero.

El ladrón que iba a pie tocaba el timbre y miraba por las ventanas para asegurarse de que no hubiese nadie en el interior de las viviendas.

Si algún morador del domicilio elegido o algún vecino no los frenaba, entonces trataban de entrar en los inmuebles para consumar las sustracciones.

Por ejemplo, a las fuerzas de seguridad les consta que trataron de acceder a una casa en Arico Viejo, en las medianías del municipio de Arico, así como en una vivienda de Las Eras, en la parte que corresponde al término municipal de Fasnia.

Colaboración ciudadana

Los delincuentes tratan de lograr su botín en domicilios cuyos moradores hayan salido a trabajar en horario de mañana.

Para lograr la captura de ambos delincuentes, la Guardia Civil y la Policía Nacional han contado con fotos y vídeos de los ahora investigados, así como de las matrículas de coches utilizados para realizar sus desplazamientos, que fueron grabados por vecinos de las zonas afectadas.