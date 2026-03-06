Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

La Policía ha detenido a tres miembros de una banda de, al menos, nueve integrantes dedicada a manipular cuantías y beneficiarios de cheques y pagarés emitidos por empresas para abonar facturas a proveedores y cobrarlos en más de 120 cuentas corrientes abiertas con 17 DNI falsificados para ello.

Esta investigación, de la que ha informado este viernes la Jefatura de Canarias y que sigue abierta, comenzó en 2023 en Las Palmas de Gran Canaria a partir de una denuncia de una entidad bancaria que alertó de que había sido víctima de un fraude relacionado con el cobro de un pagaré que finalmente resultó ser un documento sustraído y manipulado.

Las primeras pesquisas permitieron determinar la existencia de una organización criminal conformada por, al menos, nueve personas, que operaba de manera coordinada en Gran Canaria y Tenerife y también en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.

La actividad de esta banda, a la que se acusa de haber falsificado, al menos, 17 DNI para abrir más de 120 cuentas corrientes en las que han cobrado los importes de los documentos de pago manipulado, ha supuesto un fraude que ha afectado a 11 entidades bancarias y a una veintena de empresarios, a quienes ha causado un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.

Los miembros del grupo sustraían correspondencia comercial de buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona. En estas cartas se encontraban documentos de pago emitidos por empresas para abonar facturas a sus proveedores.

Una vez obtenidos los documentos, los investigados procedían a manipularlos, alterando tanto el importe como el beneficiario del pago. Luego, usaban identidades ficticias con las que abrían cuentas bancarias en las que ingresaban los cheques y pagarés previamente manipulados. Posteriormente, retiraban el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas también controladas por miembros de la organización.

Una vez identificados varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detuvieron a tres personas de entre 45 y 65 años de edad y nacionalidad española como presuntos responsables de delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante la operación se practicó además una entrada y registro en un domicilio de la localidad de Algete (Madrid), donde se intervino diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.

Noticias relacionadas

Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.