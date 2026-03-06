Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo
La tripulación del vuelo, procedente de Málaga, solicitó el jueves el desvío al aeropuerto conejero debido a la tensa situación vivida en plena ruta hacia Canarias
Un avión que realizaba la ruta entre Málaga y Tenerife tuvo que desviarse ayer jueves, 5 de marzo, al Aeropuerto César Manrique- Lanzarote después de que la tripulación detectara la presencia de seis pasajeros conflictivos a bordo. La maniobra se llevó a cabo con normalidad y el aterrizaje se produjo sin incidentes, según informaron los controladores aéreos.
La situación obligó a activar un protocolo de coordinación entre los controladores y el aeropuerto de destino alternativo para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.
Coordinación desde el centro de control en Canarias
Según la información facilitada por los controladores aéreos (@controladores) a través de su cuenta en X, la tripulación comunicó la incidencia mientras el avión se encontraba en ruta hacia Tenerife. Ante esta situación, solicitaron desviarse al aeropuerto de Lanzarote y contar con presencia policial a su llegada.
Desde el centro de control de Canarias de ENAIRE, gestor nacional de navegación aérea, se facilitó al avión un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03 del aeropuerto lanzaroteño. Esta maniobra permitió agilizar la llegada de la aeronave y evitar complicaciones operativas.
Aterrizaje sin incidencias y presencia policial
Mientras el avión realizaba la aproximación final, los controladores coordinaron con el aeropuerto de Lanzarote la presencia de efectivos policiales en tierra para intervenir si fuera necesario tras el aterrizaje.
La aeronave tomó tierra sin incidencias, completando la maniobra con normalidad pese a la situación registrada durante el vuelo. A su llegada, las autoridades se encargaron de gestionar el incidente con los pasajeros implicados.
- La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
- Conmoción en Tenerife por la caída de un drago centenario: 'Hemos perdido un símbolo histórico de Los Realejos
- Santa Cruz de Tenerife incoa una sanción contra la empresa de parques y jardines
- Incendio en un supermercado en Santa Cruz de Tenerife
- El guachinche de Tenerife que mantiene la tradición desde hace más de cuatro décadas: comida casera y vino propio a precios económicos
- Otro drago de gran tamaño se desploma en Tenerife tras las lluvias, esta vez en Icod de los Vinos
- Ranking' retributivo del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos ganan más que el presidente
- La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos