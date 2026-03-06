Dos años y medio de cárcel a los miembros de una trama que facilitó la llegada de pateras a Canarias desde Marruecos con 96 fallecidos

Dos miembros de una organización criminal que planificó la llegada de cuatro pateras procedentes del sur de Marruecos a las costas canarias, con un resultado de 96 personas fallecidas entre septiembre de 2022 y julio de 2023, cumplirán una condena de dos años y medio de cárcel. Es el acuerdo de conformidad que han alcanzado la Fiscalía y las defensas durante el juicio celebrado este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Los acusados Idrissa D. y Sardio K. reconocieron haber cometido un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, el tipo penal que castiga la inmigración ilegal. La fiscal de Extranjería, Teseida García, reclamaba en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión por estos hechos, pero rebajó de forma notable su petición tras contemplar una circunstancia atenuante porque los autores eran migrantes que, al igual que las víctimas que fallecieron en la travesía, trataban de llegar a España para alcanzar una vida mejor.

Los dos encausados serán los únicos que, de momento, asumirán responsabilidades penales en esta trama, aunque hay otra decena de personas que se sospecha que colaboraron en la planificación y en las tareas logísticas, pero no han podido ser localizadas.

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), departamento especializado de la Policía Nacional, pudo constatar la existencia de esta organización, radicada en las costas del sur de Marruecos, que se dedicaba a fletar pateras y embarcaciones neumáticas para favorecer a través de este medio la llegada de migrantes, generalmente subsaharianos, a las Islas.

La condena, dictada a viva voz y que ya ha sido declarada firme, reconoce que los acusados actuaron a sabiendas de que incumplían la normativa de extranjería tanto española como de la Unión Europea y eran conscientes de que el medio empleado era muy peligroso para la vida y para la integridad física de las personas a las que transportaban.

El líder de la organización es un hombre senegalés en paradero desconocido, al que conocían por los apodos de Pa Gambia y Le Vieux, que tenía los contactos necesarios para poder sacar las embarcaciones sin ser interceptadas por la Policía o la Marina marroquí.

Captación de migrantes

A sus órdenes se encontraban varias personas subsaharianas, cuyas funciones consistían en ejecutar las decisiones del líder, controlar a los migrantes que estaban pendientes de embarcar en las pateras, recibir el dinero, realizar listados con las personas que embarcarían, gestionar los llamados inmuebles "tranquilos" donde se hospedaban hasta su turno de partir y asistir en los traslados hasta la playa.

Además, muchas de las personas que trabajaban bajo las órdenes de Pa Gambia también actuaban como captadores. En concreto, se han identificado como integrantes de la organización a otros nueve criminales que actuaban desde las ciudades de Tan Tan y El Aiun.

Las pesquisas permitieron identificar a esta red como la encargada de realizar, al menos, la salida de cuatro embarcaciones a las costas canarias. La primera embarcación neumática reconocida partió de Tan Tan con 61 personas a bordo hasta que naufragó a mitad de la travesía el 10 de agosto de 2022. Ninguno de los migrantes pudo sobrevivir.

La trama organizó, por otro lado, la salida de una patera con 58 personas subsaharianas a bordo, que fue rescatada en aguas cercanas a Fuerteventura el 19 de septiembre de 2022, sin que hubiera que lamentar fallecidos.

El uno de octubre de 2022 fue detectada por un buque una nueva embarcación neumática, que zarpó de Marruecos con 34 migrantes y pretendía llegar a Gran Canaria. A pesar de los esfuerzos para intentar rescatar a los navegantes, solo hubo un superviviente. A bordo de la embarcación se localizaron otros cuatro cadáveres.

Asimismo, planificaron la llegada de otra patera a Gran Canaria en 2022, por la que se identificó a su patrón, que fue condenado a cuatro año de cárcel en una sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El papel de los acusados

Idrissa D., el acusado senegalés defendido por el letrado Javier Goñi, llegó a Fuerteventura el cinco de octubre de 2022 en una embarcación neumática y era el responsable de gestionar uno de los inmuebles "tranquilos", denominado Wifaq. Se encargaba de resolver cualquier incidente, cachear a los migrantes antes de salir hacia el barco y retirar los móviles o controlar que estuvieran sellados para evitar cualquier tipo de grabación durante la travesía.

Por otra parte, Sardio K., natural de Gambia y en situación irregular en España, llegó en junio de 2022 en una embarcación de su propia organización. Mientras se encontraba en Marruecos, se dedicaba a captar inmigrantes, cobraba las distintas cantidades y les facilitaba una plaza en la patera o neumática que los llevaría a las Islas.