Los tres acusados de una violación en Tenerife salen en libertad

Los tres hombres detenidos durante la mañana del pasado domingo de Carnaval y que ingresaron en prisión provisional por una supuesta agresión sexual a una mujer de 48 años en Tenerife han salido ya del centro penitenciario.

Su puesta en libertad se produjo en el transcurso de la tarde-noche del viernes 27 de febrero, apenas diez días después de que la autoridad judicial competente decretara su ingreso preventivo en la cárcel.

La supuesta violación ocurrió en una casa situada en el Barrio de La Salud, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Investigación

La medida se debe a que se ha producido un giro relevante en este procedimiento judicial acerca de las circunstancias que ocurrieron en la madrugada del 15 de febrero.

¿Por qué? El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife encargó una serie de diligencias de investigación para contrastar el relato de la mujer y si sus explicaciones se podían reforzar o no con otros indicios.

Y, según las fuentes consultadas, la versión de la denunciante no se ha podido corroborar con ese conjunto de pruebas periféricas. Y, de forma paralela, ningún indicio contradice, por ahora, los argumentos expuestos por los investigados.

Ante esa realidad y tras la petición realizada por la Fiscalía, el mencionado órgano judicial decretó la puesta en libertad de los tres arrestados el pasado 15 de febrero.

Funcionario de prisiones

Los hombres detenidos, enviados a prisión y ahora puestos en libertad son L.G.B., de 30 años de edad, A.F.G.F., de 31, y C.M.L.M., de 47 años. Uno de ellos es funcionario de prisiones y, hasta ahora, tiene su destino en el centro de inserción social (CIS) Mercedes Pinto, en Santa Cruz de Tenerife.

El sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) confía en que la Justicia actúe para esclarecer el supuesto delito, pero insiste en que, ante todo, resulta fundamental respetar la presunción de inocencia.

Los hechos que motivaron la actuación de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife comenzaron la noche del sábado de Carnaval, cuando la mujer conoció a un joven y ambos decidieron ir a la vivienda del hombre, situada en el Barrio de La Salud.

Hechos denunciados

En la mañana del domingo, la denunciante salió a la calle y le dijo a varios viandantes que había sufrido una agresión sexual, en la que estuvieron implicados tres varones.

Supuestamente, según el relato que la mujer, dos ciudadanos la agarraron y le impidieron pedir auxilio y escapar, a la vez que le quitaron la ropa, mientras que el varón de 30 años, al que conoció en los carnavales, la agredió sexualmente en el interior del domicilio.

Según su testimonio inicial ante los funcionarios del cuerpo de seguridad, la mujer se negó de forma expresa y reiterada a mantener relaciones sexuales.

Aviso de vecinos

Y después, en un despiste de los tres ciudadanos, la denunciante aseguró que pudo salir a la calle con las prendas de ropa que pudo llevarse.

Varios viandantes se encontraron con la mujer en la vía pública y, tras interesarse por lo que le ocurría, una vecina decidió activar a agentes de la Policía Local, al considerar que su estado era preocupante.

Los agentes municipales arrestaron a los tres hombres y los llevaron a los calabozos de la Comisaría de Distrito Sur (Tres de Mayo) de la Policía Nacional en la capital tinerfeña.

Hospital

Mientras tanto, otra patrulla se ocupó de llevar a la persona denunciante a un centro de salud, primero, y al área de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), después.

Otros funcionarios del cuerpo de seguridad regresaron al piso y recogieron el resto de la ropa de la mujer que esta no pudo sacar a la calle. El domicilio en el que supuestamente se produjo el episodio delictivo quedó precintado, hasta que agentes de la Policía Científica realizaron una inspección técnico-ocular.

UFAM

Los agentes municipales pusieron las circunstancias en conocimiento de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que es el grupo encargado de investigar los asuntos relacionados con la violencia de género y las agresiones sexuales. Pero las gestiones llevadas a cabo por dicho equipo no permitieron confirmar que los hechos ocurrieron como contó la mujer.