Amenaza de Trump a EspañaVolcán de EnmedioTiempo en TenerifeEcotasa en el TeideDrago de Los RealejosSucesos en Tenerife
Incendio en un supermercado en Santa Cruz de Tenerife

El fuego se originó en una de las neveras

Imagen de archivo de Bomberos de Tenerife

Imagen de archivo de Bomberos de Tenerife / E.D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Durante la mañana de este jueves, 5 de marzo, se ha producido un incendio en un supermercado en la calle Simón Bolívar de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el 112 Canarias, el fuego se originó sobre las 09:00 horas en una de las neveras del establecimiento.

En el lugar trabajan los efectivos de Bomberos de Tenerife.

