Incendio en un supermercado en Santa Cruz de Tenerife

Durante la mañana de este jueves, 5 de marzo, se ha producido un incendio en un supermercado en la calle Simón Bolívar de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el 112 Canarias, el fuego se originó sobre las 09:00 horas en una de las neveras del establecimiento.

En el lugar trabajan los efectivos de Bomberos de Tenerife.