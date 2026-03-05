Incendio en un supermercado en Santa Cruz de Tenerife
El fuego se originó en una de las neveras
Durante la mañana de este jueves, 5 de marzo, se ha producido un incendio en un supermercado en la calle Simón Bolívar de Santa Cruz de Tenerife.
Según informa el 112 Canarias, el fuego se originó sobre las 09:00 horas en una de las neveras del establecimiento.
En el lugar trabajan los efectivos de Bomberos de Tenerife.
