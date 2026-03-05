Desmantelan un punto de venta de hachís, cocaína y éxtasis establecido en el barrio de Cuesta Piedra
La operación ha culminado con un detenido y la incautación de 5020 gramos de hachís, 1,7 gramos de éxtasis, 42 gramos de cocaína y 4325 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de hachís, cocaína y éxtasis establecido en el barrio santacrucero de Cuesta Piedra, procediendo a la detención de un individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
La investigación comenzó a raíz de la recepción de numerosas quejas vecinales en referencia a un kiosco ubicado a escasos cinco metros de un parque infantil donde presuntamente un hombre estaría vendiendo sustancias estupefacientes, generando un grave riesgo de salubridad, especialmente a los menores que acudían a dicho parque.
Tras la realización de numerosos dispositivos policiales, los agentes comprobaron que el investigado realizaba las ventas de diversas maneras, pero siempre en la vía pública y en los alrededores del Kiosco que el mismo regentaba. Además, el ahora detenido conducía vehículos sin carnet de conducir, por lo que también suponía un riesgo para la Seguridad Vial.
Por ello, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado, procediendo los agentes a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas y a la incautación de 5020 gramos de hachís, 1,7 gramos de éxtasis, 42 gramos de cocaína y 4325 euros en efectivo.
- El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
- La borrasca Regina coge fuerza durante la noche y deja una fuerte nevada sobre el Teide
- La excavación de La Carnicería equivale a un edificio de cinco pisos
- Interceptan dos drones en el espacio aéreo controlado del aeropuerto Tenerife Sur
- El vuelco de un vehículo en Santa Cruz de Tenerife genera fuertes retenciones
- Muere el hombre atropellado este martes en Tenerife
- El guachinche de Tenerife que conquista paladares: ofrece cocina casera y tradición canaria
- Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife solo podrán llevar bermudas en verano y si se declara alerta por altas temperaturas