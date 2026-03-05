Desmantelan un punto de venta de hachís, cocaína y éxtasis establecido en el barrio de Cuesta Piedra

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de hachís, cocaína y éxtasis establecido en el barrio santacrucero de Cuesta Piedra, procediendo a la detención de un individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de numerosas quejas vecinales en referencia a un kiosco ubicado a escasos cinco metros de un parque infantil donde presuntamente un hombre estaría vendiendo sustancias estupefacientes, generando un grave riesgo de salubridad, especialmente a los menores que acudían a dicho parque.

Tras la realización de numerosos dispositivos policiales, los agentes comprobaron que el investigado realizaba las ventas de diversas maneras, pero siempre en la vía pública y en los alrededores del Kiosco que el mismo regentaba. Además, el ahora detenido conducía vehículos sin carnet de conducir, por lo que también suponía un riesgo para la Seguridad Vial.

Noticias relacionadas

Por ello, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado, procediendo los agentes a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas y a la incautación de 5020 gramos de hachís, 1,7 gramos de éxtasis, 42 gramos de cocaína y 4325 euros en efectivo.