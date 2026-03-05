El barco de las 10 toneladas de cocaína en Tenerife tiene una vía de agua

El carguero United S, que llegó a Tenerife cargado con 10 toneladas de cocaína, tiene una vía de agua en su casco y existe riesgo de que se hunda.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Tenerife confirman que en estos momentos se trabaja para impedir que se vaya al fondo. Dicha embarcación se encuentra atracada desde el pasado mes de enero en el Dique Sur del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En cualquier caso, su hundimiento no supondría ninguna afección para la investigación realizada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, tanto de la Brigada Central de Estupefacientes como del grupo especializado que trabaja en Tenerife.

Deterioro evidente

Este carguero está considerado como una chatarra flotante y su aspecto exterior muestra su importante deterioro.

Cuando fue interceptado en alta mar, al Oeste de Canarias, había salido de Turquía para recibir el importante cargamento de droga en aguas próximas a Brasil.

En ese momento, realizaba su último viaje antes de que se procediera a su desguace, según explicaron los mandos policiales que dirigieron el operativo.

Práctica habitual

Es frecuente que las organizaciones de narcotraficantes adquieran o alquilen este tipo de buques para realizar la importación de droga hacia Europa.