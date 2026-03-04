Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia de Pedro SánchezAtropello en TenerifeDesaladora de Santa CruzRecogida de pinocha en TenerifeRegistro en un centro de menores migrantesRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

El vuelco de un vehículo en Santa Cruz de Tenerife genera fuertes retenciones

El accidente se ha producido en la TF-2

Colas en la TF-2.

Colas en la TF-2. / 112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El vuelco de un vehículo en la TF-2, la autovía que une la autopista del sur con la del norte, ha generado fuertes retenciones durante la mañana de este miércoles, 4 de marzo.

Según informa el 112 Canarias, el accidente se produjo en sentido bajada, en las inmediaciones del acceso al núcleo de Barranco Grande, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los recursos de emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents