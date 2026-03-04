El vuelco de un vehículo en Santa Cruz de Tenerife genera fuertes retenciones
El accidente se ha producido en la TF-2
El vuelco de un vehículo en la TF-2, la autovía que une la autopista del sur con la del norte, ha generado fuertes retenciones durante la mañana de este miércoles, 4 de marzo.
Según informa el 112 Canarias, el accidente se produjo en sentido bajada, en las inmediaciones del acceso al núcleo de Barranco Grande, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los recursos de emergencia.
