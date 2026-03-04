Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vehículo choca contra un lateral del túnel de la Tres de Mayo

El choque, que se saldó sin heridos, se produjo a primera hora de la mañana

El vehículo accidentado, en el interior del túnel.

El vehículo accidentado, en el interior del túnel. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un vehículo se ha accidentado esta mañana en el túnel de la Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife.

Según se puede ver en una imagen difundida por la Policía Local, el vehículo chocó contra el lateral izquierdo del túnel, quedando en sentido contrario y destrozado frontalmente.

Según informa el 112 Canarias, en este accidente, ocurrido sobre las 08:00 horas, no se produjeron heridos.

Otro accidente

Este no ha sido el único accidente del día en Tenerife. Las fuertes lluvias de esta mañana también han provocado el vuelco de un vehículo en la TF-2, en el acceso a Barranco Grande.

En este caso, un hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital.

