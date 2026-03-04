Un vehículo choca contra un lateral del túnel de la Tres de Mayo
El choque, que se saldó sin heridos, se produjo a primera hora de la mañana
Un vehículo se ha accidentado esta mañana en el túnel de la Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife.
Según se puede ver en una imagen difundida por la Policía Local, el vehículo chocó contra el lateral izquierdo del túnel, quedando en sentido contrario y destrozado frontalmente.
Según informa el 112 Canarias, en este accidente, ocurrido sobre las 08:00 horas, no se produjeron heridos.
Otro accidente
Este no ha sido el único accidente del día en Tenerife. Las fuertes lluvias de esta mañana también han provocado el vuelco de un vehículo en la TF-2, en el acceso a Barranco Grande.
En este caso, un hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital.
- El último aliento de la borrasca Regina en Canarias agravará este miércoles el temporal marítimo
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?
- Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner': una vecina de Santa Cruz de Tenerife denuncia el trato recibido por un policía local
- Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura
- El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años
- El fichaje de Pau Fernández, jugada maestra de la dirección deportiva del CD Tenerife
- Santa Cruz identifica más de 400 locales vacíos en la zona de Salamanca, Rambla y alrededores