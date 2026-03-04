La Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intercepta a un hombre con 2,2 kilos en hachís en el centro de la ciudad

Un equipo de la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife interceptó, en la tarde noche de este martes, a un varón de 41 años e identificado como J.F.G.G., portando una mochila en cuyo interior se encontraron 2,2 kilogramos de hachís distribuido en cuatro piezas. Este arresto fue posible gracias al marcaje, en plena vía pública en la confluencia de las calles Valentín Sanz y calle La Palma, realizado por uno de los agentes caninos que estaba acompañado por su guía.

El equipo de la Unidad Canina santacrucera estaba realizando un patrullaje preventivo habitual en esa zona cuando el perro detector de sustancias estupefacientes comenzó a seguir al arrestado de manera espontánea. El guía interceptó al varón y al ser preguntado J.F.G.G. confesó que transportaba el hachís en la mochila.

Al haber una dotación de Policía Nacional en las proximidades el agente local solicitó su colaboración para el necesario cacheo de seguridad mientras se evaluaba el contenido de la mochila y se realizaban gestiones tendentes a la identificación del detenido.

Uno de los agentes caninos de la Policía Local, durante una intervención en los carnavales / Andrés Gutiérrez

Además, en poder del arrestado había documentación, unos billetes de avión para volar este martes, un teléfono móvil y 50 euros en metálico. A la vista de todo ello y tras realizarse el pesaje de la droga el detenido fue trasladado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.